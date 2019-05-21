Небензя назвал украинский закон о языке нарушением минских договоренностей

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. Москва считает, что дискриминационный по отношению к национальным меньшинствам и к русскоговорящему большинству населения Украины языковой закон противоречит букве и духу Минских договоренностей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Совет безопасности уже сегодня, в упреждающем порядке, дал свою оценку этому документу, поскольку он, по нашему твердому убеждению, прямо нарушает букву и дух комплекса мер по реализации минских договоренностей, которые Совет безопасности одобрил и поддержал резолюцией 2202 от февраля 2015 года", - цитирует Небензя РИА Новости.
Ранее в понедельник 20 мая Совет Безопасности ООН шестью голосами против пяти, при четырех воздержавшихся, отказался рассматривать запрос России, посвященный украинскому языковому закону.
По словам российского постпреда, на Украине вводится "языковая инквизиция".
"В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы, - заявил Небензя.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" парламент Украины принял в конце апреля, несмотря на то, что, по мнению оппозиции страны, он не отвечает Конституции страны. Бывший президент Петр Порошенко подписал закон в мае. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни.
По мнению постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
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Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что закон предусматривает исключения – для английского и других языков ЕС – "и это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".