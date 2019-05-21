Небензя назвал украинский закон о языке нарушением минских договоренностей

Закон Украины о языке, обсуждать который отказались в Совете Безопасности ООН, нарушает минские договоренности, отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

СУХУМ, 21 мая –Sputnik. Москва считает, что дискриминационный по отношению к национальным меньшинствам и к русскоговорящему большинству населения Украины языковой закон противоречит букве и духу Минских договоренностей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Совет безопасности уже сегодня, в упреждающем порядке, дал свою оценку этому документу, поскольку он, по нашему твердому убеждению, прямо нарушает букву и дух комплекса мер по реализации минских договоренностей, которые Совет безопасности одобрил и поддержал резолюцией 2202 от февраля 2015 года", - цитирует Небензя РИА Новости.

Ранее в понедельник 20 мая Совет Безопасности ООН шестью голосами против пяти, при четырех воздержавшихся, отказался рассматривать запрос России, посвященный украинскому языковому закону.

По словам российского постпреда, на Украине вводится "языковая инквизиция".

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"В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы, - заявил Небензя.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" парламент Украины принял в конце апреля, несмотря на то, что, по мнению оппозиции страны, он не отвечает Конституции страны. Бывший президент Петр Порошенко подписал закон в мае. Закон предусматривает использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни.

По мнению постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

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Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что закон предусматривает исключения – для английского и других языков ЕС – "и это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".