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Глава Минобороны Турции о поставках С-400: завершенная сделка

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Анкара подтвердила намерение закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на давление Вашингтона.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал совершенной сделкой контракт Москвы и Анкары по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена", - цитирует Акара телеканал NTV.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Анкара готова принять поставки С-400>>

Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

 

© Sputnik /
Характеристики С-400 "Триумф"

 

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