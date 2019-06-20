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Наркокурьер приговорен в Сочи к 5 годам заключения за контрабанду "соли"

ФСБ РФ
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34-летний мужчина был задержан за попытку перевоза наркотического средства через российско-абхазскую границу.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Адлерский районный суд приговорил 34-летнего жителя Сочи, к пяти годам в колонии общего режима за попытку провоза через российско-абхазскую границу наркотического вещества N-метилэфедрона общей массой 0,9 грамма, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Наркокурьер был задержан при переходе росийско-абхазской границы. При личном досмотре мужчины в кармане брюк был обнаружен сверток с белым веществом внутри. Задержанный не стал отпираться и рассказал, что в свертке находится наркотик, известный как "соль".

Находка была изъята и передана на экспертизу в лабораторию экспертно-криминалистического отдела МВД Сочи, которая подтвердила, что в свертке действительно находился наркотик N-метилэфедрон.

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Материалы были переданы следователям УВД по городу Сочи. За попытку контрабандного перемещения наркотического средства через государственную границу в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Суд вынес обвинительный приговор.

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
Россиянин пытался переместить синтетический наркотик через российско-абхазскую границу

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Теги:
наркокурьеры


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