"Времянки" убрать: в Керченском проливе начали демонтаж рабочих мостов

СУХУМ, 8 июл – Sputnik. В керченском проливе начали демонтировать рабочие мосты, которые три с половиной года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники и бесперебойную доставку материалов к любому участку Крымского моста.

Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", разбирают Сборно-разборные металлические конструкции строители совместно с водолазами. Они помогают поднимать на поверхность трубчатые сваи рабочих мостов, погруженные на разную глубину. Трубы срезаются ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородной резки. Сваи, пролетные строения и другие элементы складируют, после их еще будут применять в других регионах при строительстве новых объектов.

Как рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту.

По его словам, в настоящее время строительство ведется наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка.

""Времянки" выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остается чистой", — приводит слова Рыженькина инфоцентр.

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Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.