Сказал - сделал: Путин в Дагестане выпил стопку водки, как и обещал 20 лет назад

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, где вспоминают события 20-летней давности - вторжение террористов и их разгром.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Дагестан, где в эти дни отмечают 20-ю годовщину вторжения в республику банд террористов со стороны Чечни и их разгрома.

Как отмечает РИА Новости, во время визита в республику Путин встретился с участниками народного ополчения, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года. Сказав приветственные слова и вспомнив о событиях прошлых дней, он поднял стопку водки и выпив ее до дна.

Таким образом, Путин сдержал обещание, данное 20 лет назад, когда во время приезда в Ботлихский район Дагестана через два дня после назначения на пост исполняющего обязанности премьер-министра, Путин отставил предложенную рюмку водки и заявил: "А пить мы будем, когда победим".

Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2019 г.

Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба осенью 1999 года декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение на Дагестан были осуждены более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, были уничтожены.

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