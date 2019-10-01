Власти России намерены изменить правила предоставления гражданства

Согласно действующему законодательству, для получения паспорта России иностранец должен подать заявление об отказе от имеющегося у него гражданства в уполномоченные органы иностранного государства, если иное не предусмотрено законом.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Российские власти могут разрешить иностранным гражданам, претендующим на получение российского паспорта, не отказываться от первого гражданства, сообщает РИА Новости.

На рассмотрение Госдумы внесен проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, в сопроводительных документах к которому содержится идея об упрощении получения российского гражданства.

По прогнозам Минэкономразвития, реализация миграционной политики Россией в перспективе позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства.

В прогнозе Минэкономразвития также закреплены планы упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.

Основным условием приема в российское гражданство является проживание заявителя на территории России. Без соблюдения этого требования с заявлением о приобретении российского гражданства могут обратиться иностранные граждане и лица без гражданства, которые имеют хотя бы одного родителя с российским гражданством и проживающего в России, или имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, но не получили гражданство этих стран и остаются в результате этого лицами без гражданства.

Согласно действующему законодательству, для получения российского паспорта иностранец должен подать заявление об отказе от имеющегося у него гражданства в уполномоченные органы иностранного государства. Отказ не потребуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин, а также при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, например, если хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России.

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