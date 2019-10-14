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Нобелевскую премию по экономике дали за борьбу с бедностью

© AFP 2019 / JONATHAN NACKSTRAND
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В решении нобелевского комитета прозвучало, что специалисты из Индии, США и Франции были отмечены за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

"Премия вручается за усилия по борьбе с глобальной бедностью", - заявил Нобелевский комитет в своем решении.

Подход, разработанный нобелевскими лауреатами, позволяет поделить глобальную проблему на более мелкие, более управляемые вопросы, говорится в сообщении комитета.

Именно новаторский подход лауреатов вызвал в последние 20 лет взрывной рост работ в области развивающихся экономик, пишет нобелевский комитет.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Премию каждый год вручает Королевская академия наук, ее сумма, как и сумма остальных премий, составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов). Премия по экономике вручается вместе с остальными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Француженка Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института стала второй женщиной, удостоенной этой престижной награды. Первой в 2009 году стала американка Элинор Остром за ее анализ экономического управления. Она показала, что общая собственность, в том числе ресурсы, могут эффективно управляться группами людей.

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