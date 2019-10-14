Нобелевскую премию по экономике дали за борьбу с бедностью

В решении нобелевского комитета прозвучало, что специалисты из Индии, США и Франции были отмечены за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

"Премия вручается за усилия по борьбе с глобальной бедностью", - заявил Нобелевский комитет в своем решении.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Подход, разработанный нобелевскими лауреатами, позволяет поделить глобальную проблему на более мелкие, более управляемые вопросы, говорится в сообщении комитета.

Именно новаторский подход лауреатов вызвал в последние 20 лет взрывной рост работ в области развивающихся экономик, пишет нобелевский комитет.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Премию каждый год вручает Королевская академия наук, ее сумма, как и сумма остальных премий, составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов). Премия по экономике вручается вместе с остальными наградами в Стокгольме 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Француженка Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института стала второй женщиной, удостоенной этой престижной награды. Первой в 2009 году стала американка Элинор Остром за ее анализ экономического управления. Она показала, что общая собственность, в том числе ресурсы, могут эффективно управляться группами людей.

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