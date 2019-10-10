Названы Нобелевские лауреаты по литературе 2018 и 2019 годов

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала польская писательница Ольга Токарчук, лауреатом за 2019 год стал австрийский писатель Петер Хандке.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм рассказал, что приз Ольге Токарчук вручается за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни. Петеру Хандке приз вручается за "оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования".
Академия была создана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. Альфред Нобель в своем завещании поручил организации выбор лауреата премии. В ее составе 18 членов, которые выбираются на пост пожизненно, за каждым из них закрепляется номер.
В 2017 году Академию потряс скандал, из-за которого несколько членов были вынуждены покинуть ее ряды. В центре скандала оказался известный в Швеции культурный деятель Жан-Клод Арно, супруг одной из членов Академии Катарины Фростенсон. Всего 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Кроме этого, в ходе расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать источником утечки информации о победителях премии до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах. Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Уйти пришлось и постоянному секретарю Саре Даниус, первой женщине на этом посту.
На фоне скандала и судебного разбирательства в отношении Арно было решено перенести присуждение премии, поэтому в 2019 году будут вручаться две награды. Кроме этого, в этом году впервые к выбору лауреата были привлечены независимые эксперты.
В 2017 году награда досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.
Среди русскоязычных писателей, удостоенных Нобелевской премии, Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский. В 2015 году награду получила Светлана Алексиевич.
Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
Читайте также:
- Нобелевка по химии за 2019 год присуждена за разработку литийионных батарей
- Нобелевская премия по физике присуждена за открытие первой экзопланеты
- Два американца и англичанин: объявлены имена нобелевских лауреатов по медицине