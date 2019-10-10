Названы Нобелевские лауреаты по литературе 2018 и 2019 годов

В 2017 году в Нобелевской Академии разразился скандал, который закончился судебным разбирательством. На фоне скандала было решено перенести присуждение премии, поэтому в 2019 году будут вручаться две награды.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала польская писательница Ольга Токарчук, лауреатом за 2019 год стал австрийский писатель Петер Хандке.

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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм рассказал, что приз Ольге Токарчук вручается за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни. Петеру Хандке приз вручается за "оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования".

Академия была создана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. Альфред Нобель в своем завещании поручил организации выбор лауреата премии. В ее составе 18 членов, которые выбираются на пост пожизненно, за каждым из них закрепляется номер.

В 2017 году Академию потряс скандал, из-за которого несколько членов были вынуждены покинуть ее ряды. В центре скандала оказался известный в Швеции культурный деятель Жан-Клод Арно, супруг одной из членов Академии Катарины Фростенсон. Всего 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Кроме этого, в ходе расследования, проведенного адвокатской фирмой Hammarskiöld & Co, выяснилось, что Арно мог стать источником утечки информации о победителях премии до официальной презентации их имен в 1996, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015 и 2016 годах. Шведская академия возложила на Фростенсон ответственность за разглашение информации, она была вынуждена покинуть Академию. Уйти пришлось и постоянному секретарю Саре Даниус, первой женщине на этом посту.

На фоне скандала и судебного разбирательства в отношении Арно было решено перенести присуждение премии, поэтому в 2019 году будут вручаться две награды. Кроме этого, в этом году впервые к выбору лауреата были привлечены независимые эксперты.

В 2017 году награда досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Среди русскоязычных писателей, удостоенных Нобелевской премии, Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский. В 2015 году награду получила Светлана Алексиевич.

Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

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