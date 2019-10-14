МИА "Россия сегодня" откроет представительство в Саудовской Аравии

Свои подписи под планом сотрудничества между МИА "Россия сегодня" и саудовским министерством по делам СМИ поставили генеральный директор агентства Дмитрий Киселев и министр Турки Аль-Шабанах.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. МИА "Россия сегодня" и министерство по делам СМИ Саудовской Аравии договорились об открытии представительства для работы собкорров в королевстве, соответствующий документ был подписан в понедельник в рамках визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

"Мы очень рады тому, что в Эр-Рияде появится представительство "Россия сегодня". И мы рады стать источником информации для ваших новостей, а также тому, что у вас будет возможность получать информацию из первых рук и видеть Саудовскую Аравию такой, какая она есть, а не через призму чьих-то глаз", - сказал Аль-Шабанах РИА Новости после церемонии.

Киселев подчеркнул, что Саудовская Аравия является очень важным игроком на мировой арене.

"Учитывая динамично развивающиеся отношения между нашими странами, МИА "Россия сегодня" решило открыть представительство в Эр-Рияде. Символично, что подписание соглашения об этом произошло во время визита президента Путина и его переговоров с королем Сальманом. Надеемся на то, что теперь мы сможем давать больше точной информации о ситуации в регионе, а саудовская сторона будет открыта к информационному взаимодействию с нашими журналистами", - отметил он.

Стороны также договорились оказывать любое возможное содействие журналистам на территории своих государств.

В понедельник Путин посетил Саудовскую Аравию с государственным визитом. Всего по итогам переговоров Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписано свыше 20 документов, в том числе программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня совместно с МПК и протокол между министерствами энергетики двух стран о сотрудничестве в области энергетики.

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