Ситуация в Сирии должна быть урегулирована через диалог, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVIII Совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов сделал ряд важных заявлений.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Сирийское правительство и структуры курдов уже начали диалог, который приносит конкретные результаты, заявил журналистам Министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы выступаем за то, чтобы нынешняя ситуация была урегулирована через диалог между правительством и структурами курдов. И такой диалог начался и приносит конкретные результаты", - сказал глава МИД России.

Гражданство боевиков

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские страны всеми правдами и неправдами в последнее время отказывались забирать себе своих граждан, воевавших в рядах международных террористов в Сирии.

"Считаем, что страны, которые предоставляют гражданство будущим террористам, должны нести за них ответственность", - сказал Лавров в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

Сотрудничество Дамаска и Анкары

Дамаск и Анкара должны наладить практическое сотрудничество, Россия готова оказывать содействие их диалогу, уверен Лавров.

"Мы всегда говорили, что мы признаем наличие легитимных интересов сил Турции в обеспечении безопасности на своей границы. Одновременно мы выступаем, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года. На практике, на месте, военные двух стран должны определить конкретные параметры такого сотрудничества. Мы готовы оказывать в таком диалоге содействие", - сказал министр.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности. Тогда же американские военнослужащие покинули свои базы в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, уехав в направлении сирийско-иракской границы.

В настоящее время Дадат и Умм-Миаль также заняты сирийскими правительственными войсками.

Двойные стандарты



Борьба с терроризмом не должна быть политизирована, нужно создавать универсальный общий антитеррористический фронт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главное - не пытаться в этой сфере заниматься политизацией и геополитизацией, не надо через контртеррористическую борьбу пытаться достигать геополитических целей", - сказал Лавров журналистам.

"Сложный процесс, я понимаю, у всех есть свои есть расчеты в разных регионах. Но понимание того, что здесь не должно быть каких-то недомолвок, не должно быть двойных стандартов, что все мы должны объединиться в общий универсальный антитеррористический фронт - это понимание растет, к этому призывал президент (РФ Владимир) Путин, выступая несколько лет назад на Генеральной Ассамблее ООН, и такой универсальный фронт, я уверен, является оптимальным способом мобилизации всего мирового сообщества против террористической угрозы", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что "мы хотим, чтобы двойные стандарты были исключены из контртеррористического сотрудничества".

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