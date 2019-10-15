Курды, американцы и турецкий блицкриг: что происходит на севере Сирии

Хасеке, Камышлы, Табка — Сирийская арабская армия вошла в несколько населенных пунктов на северо-востоке страны, подконтрольном курдам. На очереди крупные города Манбидж и Кобани.

По словам официального представителя курдской автономии Бадрана Джиа Курда, после вторжения Турции Дамаску дали зеленый свет на размещение войск вдоль всей границы с Турцией. О последних событиях в регионе — в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Ответ Дамаска

На север Сирии Турция вторглась девятого октября. Главной целью операции Эрдоган объявил зачистку от курдских сил самообороны 30-километровой "зоны безопасности", где планируется расселить около двух миллионов сирийских беженцев, перебравшихся из-за войны в Турцию.

Войска продвигаются быстро. Уже 12 октября турки захватили Рас-эль-Айн, административный центр одноименного района провинции Хасеке. На следующий день агентство Anadolu сообщило, что под контроль Анкары перешел еще один важный населенный пункт — Телль-Абъяд. Кроме того, турки перерезали стратегически значимую трассу М4 Алеппо — Хасеке, соединяющую северо-восточные районы Сирии с остальными регионами.

Утром в понедельник Минобороны Турции отчиталось, что с начала операции ликвидированы 550 бойцов курдских формирований. Курдам же, лишенным прямой военной поддержки США, противопоставить организованной и дисциплинированной армии противника практически нечего.

"В этих условиях вероятность примирения центрального правительства Сирии и сирийских курдов весьма высока, — отметил в беседе с РИА Новости иранский специалист по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан. — Правительство нуждается в таком сотрудничестве, чтобы ответить на посягательства Турции ".

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Анкары на севере страны. И, судя по всему, от слов перешли к делу. Эксперты считают, что соглашение между Дамаском и курдами — естественный итог турецкого наступления.

© AFP 2019 / Sana Сирийские правительственные силы размахивают национальными флагами, когда они входят в северный город Айн-Исса в сельской местности сирийского региона Ракка.

По мнению Амирахмадиана, официальный Дамаск может пойти даже на то, чтобы предоставить курдам автономию. С одной стороны, это ослабило бы политические позиции Турции, а с другой — стабилизировало ситуацию на севере Сирии.

Некоторые наблюдатели также не исключают, что действия Дамаска могут привести к прямой военной конфронтации с турецкими войсками. Советник Реджепа Эрдогана Ясин Актай уже указал, что соглашение курдов с правительством Сирии — проявление враждебности к Турции.

"Будет ли Турция воевать с Сирией, вставшей на защиту курдов, судить пока рано, — рассказывает РИА Новости президент Института Ближнего востока Евгений Сатановский. — Думаю, этот вопрос решится после разговора Трампа и Эрдогана, который состоится в Вашингтоне через месяц.

Понятно, что как минимум решена проблема диалога курдов и Дамаска. При этом Эрдоган впервые упомянул, что Сирия должна сохранить границы и целостность территории. Но он видит некоторую буферную зону, куда намерен переправить немыслимое количество сирийских беженцев. Предсказывать, как это все будет и что ждет Идлиб с Заевфратьем, очень сложно".

Недовольство союзников

Между тем военная операция может всерьез рассорить Туркцию с союзниками по североатлантическому альянсу. В частности, Дональд Трамп пригрозил, что вместе с конгрессом введет "мощные санкции" против Анкары, если наступление не прекратится.

И без того непростую ситуацию усугубил инцидент, произошедший в первые дни турецкой кампании. По данным Пентагона, по военнослужащим США, находившимся в окрестностях города Кобани, нанесла удар турецкая артиллерия. Отмечается, что обстрел произошел в нескольких сотнях метров от зоны безопасности. Согласно сообщению американского оборонного ведомства, турки знали, что там располагались американские военные.

Газета WashingtonPost предположила, что турецкие артиллеристы могли намеренно обстрелять позиции союзников по НАТО, чтобы оттеснить их от Кобани и установить контроль над гораздо большей территорией, чем предусмотрено договоренностями Анкары и Вашингтона. В Минобороны Турции объяснили, что огонь велся по позициям курдов и добавили, что прекратили обстрел сразу же, как получили уведомление от американской стороны.

© AFP 2019 / OZAN KOSE На этом снимке, сделанном 14 октября 2019 года, видно, что дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн, с турецкой стороны границы в районе Джейланпинар в Шанлыурфа, в шестой день военной операции Турции против курдских сил.

Глава Пентагона Марк Эспер в воскресенье заявил, что около тысячи военнослужащих США выведут из Сирии для обеспечения их безопасности. В свою очередь, Дональд Трамп признал, что американские солдаты не обязаны обеспечивать безопасность границы Сирии с Турцией и должны уйти.

Действия Эрдогана раскритиковали и остальные участники блока НАТО. О готовности принять карательные меры против турецкой экономики сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Осудила военную операцию и Франция, пообещавшая принять все меры для прекращения турецкого наступления. Париж опасается, что действия Турции обернутся усилением террористической активности в регионе. Ранее сразу несколько европейских стран решили прекратить продавать вооружения Анкаре.

Все это, понятно, вызвало нервную реакцию Реджепа Эрдогана. В понедельник он призвал альянс сделать выбор между Анкарой и террористами.

"Мы находимся под угрозой террористической организации. И, в соответствии с пятой статьей, НАТО должна быть с нами. Вы с нами или с террористами?" — спросил президент Турции на пресс-конференции. И добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон, с которыми он провел телефонные переговоры, "находятся под серьезным давлением дезинформации".

Напомним, Турция считает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией и расценивает ее присутствие на своих южных границах как угрозу национальной безопасности.

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