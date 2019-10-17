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США передали России данные о готовящихся терактах

© Sputnik / Алексей Никольский
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Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы России и США поддерживают рабочие контакты вне зависимости от политической обстановки.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Недавно США предоставили Москве информацию о готовившихся терактах на российской территории, сообщил директор ФСБ Александр Бортников, не уточняя подробностей, передает РИА Новости.

"Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны", — пояснил глава ведомства.

По его словам, страны по-прежнему поддерживают двусторонний обмен информацией о готовящихся террористических актах, а также помогают друг другу в расследовании уже произошедших атак.

Так, напомнил Бортников, Вашингтон предупредил россиян о готовившемся нападении на Казанский собор в Санкт-Петербурге в 2018 году, а Москва, в свою очередь, предоставила данные о теракте в ходе Бостонского марафона в 2013 году, в результате которого погибли три человека и пострадали более 280 человек.

Директор ФСБ сообщил, что на территории страны с начала года было предотвращено 39 терактов, а также ликвидировано 49 ячеек террористов. По его словам, террористы планировали атаки в разных регионах страны. Всего ликвидировано 32 боевика, еще 679 террористов задержаны.

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