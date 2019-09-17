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Найти и уничтожить: за год в 17 регионах России были выявлены ячейки террористов

ФСБ РФ
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Президент России Владимир Путин ранее призвал усилить превентивную работу по борьбе с террористическими угрозами и применять новые формы и методы борьбы.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных заявил, что оперативникам ФСБ и МВД удалось выявить в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны, передает РИА Новости.

Боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и движения Талибан в полицейском отделении в Афганистане
© AFP 2019 / Noorullah Shirzada
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"Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ* на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов", - сказал Ильиных.

Всего за первое полугодие 2019 года, добавил он, совместно с ФСБ России выявлено 972 преступления террористического характера.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги:
терроризм, террористы, МВД РФ, ФСБ РФ


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