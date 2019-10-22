Засады, налеты и "языки": разведчики ЮВО закончили летнее обучение

Разведчики российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, прошли обучение на четырех полигонах боевой подготовки, где в различных природных условиях отработали основные виды профессиональной подготовки.

СУХУМ, 13 авг- Sputnik. Летняя пятимесячная учеба разведчиков ЮВО проводилась в горно-лесистой и прибрежной местности полигонов Цабал, Гудаута и Нагвалоу в Абхазии, а также Дарьял в Республике Северная Осетия – Алания, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе занятий разведчики совершенствовали навыки по различным направлениям профессиональной подготовки – тактика устроения засад и налетов, организация наблюдательных постов, приемы организации замаскированного ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности, а также задачи по поиску и взятию в плен "языка" условного противника.

Кроме того, за период обучения личный состав разведывательных подразделений с использованием современных бронеавтомобилей "Тигр" и бронетранспортеров БТР-82АМ провел более 35 тактико-специальных учений по розыску и ликвидации маскирующихся диверсионно-разведывательных групп противника.

Также за лето не реже одного раза в месяц разведчики выполняли упражнения контрольных стрельб из вооружения бронемашин, винтовок специальных снайперских "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег", автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия.

Входе всех этапов боевой подготовки военнослужащие совершенствовали навыки по использованию современных средств разведки, в их числе переносные комплексы разведки, управления и связи КРУС "Стрелец", лазерные приборы разведчика и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Южного военного округа, специалисты психологической службы Каспийской флотилии провели изучение молодых офицеров, окончивших высшие военные учебные заведения в 2019 году и назначенных на первичные офицерские должности, с целью оценки мотивации, ценностных ориентаций, коммуникативных, организаторских способностей и направленности развития личности.

Подводя итоги, психологи выяснили, что все офицеры обладают высокой мотивацией к военной службе, стремятся к достижениям и самосовершенствованию личности. У них присутствует тяга к четкой и структурированной службе.

Психологические тесты были проведены с использованием автоматизированного рабочего места психолога со специализированным программным обеспечением. Основное преимущество данного комплекса заключается в быстрой обработке результатов: анализ стандартного набора (так называемой "батареи") тестов занимает около 15 минут, в то время как его обработка специалистом – около двух часов.

Также любой военнослужащий имеет возможность самостоятельно по желанию пройти психологическое обследование с помощью данного комплекса, сидя за монитором компьютера.

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