19:37 03 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.13
  • EUR71.30
Поиск
Разведывательные подразделения ЮВО в Абхазии в ходе учения ликвидировали условную группу НВФ в горах

"Винторезом" по врагу: разведчики ЮВО уничтожили "террористов" в горах Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
68 0 0

В учениях приняли участие около трехсот военнослужащих российской военной базы Южного военного округа.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Разведывательные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели учения в горах Абхазии по ликвидации группы незаконного вооруженного формирования условного противника.

На полигоне Цабал в горно-лесистой местности в ходе учения разведгруппы, вооруженные снайперскими винтовками "Винторез", пулеметами "Печенег" и другим стрелковым оружием, совершили поисково-разведывательные действия в заданном квадрате.

© Sputnik / Саид Царнаев
В дыму и под землей: соревнования на звание лучшего разведчика ЮВО начались в Абхазии

Обнаружив лагерь условного противника, разведчики передали по средствам связи координаты объектов на командный пункт учений. Далее, окружив "террористов", скрытно передвигаясь боевыми "двойками", разведчики успешно атаковали укрепленные позиции условного противника. В результате налета удалось взять пленного и захватить документы с важной информацией.

Роль группы незаконного вооруженного формирования исполнили 15 военнослужащих соединения.

Для выполнения поставленных задач использовались различные современные техсредства, в том числе переносной комплекс разведки, управления и связи "Стрелец".

С целью приближения обстановки к боевым условиям использовались имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию.

Читайте также:

Теги:
разведка, военные учения, Абхазия, Южный военный округ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Легендарное кабаре: жизнь в закулисье "Мулен Руж"
Возвращенные имена: в Sputnik рассказали о без вести пропавших чеченских красноармейцах
20 способов сэкономить на продуктах
Порядок в холодильнике: как сэкономить на продуктах
Соцсети
Sputnikabkhazia