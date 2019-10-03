"Винторезом" по врагу: разведчики ЮВО уничтожили "террористов" в горах Абхазии

В учениях приняли участие около трехсот военнослужащих российской военной базы Южного военного округа.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Разведывательные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели учения в горах Абхазии по ликвидации группы незаконного вооруженного формирования условного противника.

На полигоне Цабал в горно-лесистой местности в ходе учения разведгруппы, вооруженные снайперскими винтовками "Винторез", пулеметами "Печенег" и другим стрелковым оружием, совершили поисково-разведывательные действия в заданном квадрате.

Обнаружив лагерь условного противника, разведчики передали по средствам связи координаты объектов на командный пункт учений. Далее, окружив "террористов", скрытно передвигаясь боевыми "двойками", разведчики успешно атаковали укрепленные позиции условного противника. В результате налета удалось взять пленного и захватить документы с важной информацией.

Роль группы незаконного вооруженного формирования исполнили 15 военнослужащих соединения.

Для выполнения поставленных задач использовались различные современные техсредства, в том числе переносной комплекс разведки, управления и связи "Стрелец".

С целью приближения обстановки к боевым условиям использовались имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию.

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