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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Путин прокомментировал ситуацию в Сирии после турецкой операции

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия

Было заявлено, что главным предметом диалога глав России и Турции станет ситуация в Сирии после начала турецкой операции и договоренности Турции и США о 120-часовом режиме прекращения огня.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел тет-а-тет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи во вторник 22 октября.

Лидеры ранее провели переговоры в широком формате, в рамках которых Путин заявил, что ситуация в Сирии острая, а консультации России и Турции очень востребованы. Эрдоган в свою очередь выразил надежду, что на переговорах удастся более подробно обсудить текущую ситуацию, что позволит обеспечить мир в регионе.

"Консультации России и Турции по этому вопросу очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений <...> сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов, которые в регионе сложились, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России, и всех стран региона", - добавил Путин.

С 9 октября Турция на территории Сирии проводит военную операцию "Источник мира". Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, действия направлены против Рабочей партии Курдистана и боевиков террористической организации "Исламское государство"*.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России. 

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