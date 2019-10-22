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"У нас есть своя позиция": Лавров о диалоге между Турцией и Сирией

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© Sputnik / Сергей Пятаков
Sputnik Абхазия

Глава российского МИД назвал основу диалога между Анкарой и Дамаском. По мнению Сергея Лаврова, взаимодействие Турции и Сирии должно опираться на Аданское соглашение.

Если Турция и Сирия сочтут необходимым уточнить или изменить Аданское соглашение по режиму границы между двумя странами, Россия поддержит это решение, заявил глава МИД РФ.

"Это существующая международно-правовая база, которая обеими сторонами была подтверждена совсем недавно, в том числе в контексте нынешних событий. Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым и обоюдоприемлемым каким-либо образом уточнить или изменить это соглашение, это будет их решение, мы, конечно, его примем и поддержим", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник 22 октября главы России и Турции должны провести встречу в Сочи.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

В минувший четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

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