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С Днем гимнастики: делаем зарядку правильно

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Sputnik Абхазия

Роспотребнадзор напомнил россиянам в День гимнастики 26 октября, что нужно каждое утро проводить зарядку, поскольку полное отсутствие физической активности способствует болезням.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Отсутствие физической нагрузки - бич нашего времени. А с учетом того, что образ жизни большинства людей не предполагает активности, крайне важно хотя бы делать зарядку, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что гигиеническое значение физических упражнений очень велико. Важнейший вид самостоятельных занятий – утренняя зарядка, которую необходимо делать каждому независимо от вида деятельности - умственной или физической, подчеркивает Роспотребнадзор.

"Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начать с пяти минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из восьми-десяти упражнений, повторяющихся примерно десять раз", - сообщается на сайте ведомства.

Люди, начинающие утро с зарядки, отмечают, что они чувствуют себя лучше и течение всего дня остаются бодрыми. В семьях, где принято заниматься спортом всем вместе, отношения намного крепче. Утренняя гимнастика позволяет окончательно проснуться, повышает работоспособность, особенно это касается школьников, которым необходимо быстро включаться в учебный процесс.

Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начать с 5 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно 10 раз.

© Foto / Youtube/Fellowes Brands
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Зарядка по утрам подходит людям любого возраста, в том числе и детям, потому что очень важно привить ребенку с дошкольного возраста привычку регулярных занятий физкультурой. Когда в жизни детей отсутствует даже минимальная активность, они чаще болеют, растут слабыми и физически плохо развиты.

В сообщении также говорится, что регулярные занятия способствуют хорошей осанке, выносливости, бодрости и дисциплинированности.

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Теги:
Роспотребнадзор


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