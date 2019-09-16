16:25 16 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.83
  • EUR70.67
Поиск
Общество

Набрать сна: кардиолог рассказал, когда, как и сколько спать для пользы здоровья

Общество
Получить короткую ссылку
8 0 0

Дневной сон снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и вызывает ощущение бодрости, рассказал кардиолог Валерий Садовой.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Спать на боку чревато для позвоночника, а сон на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

© Fotolia / 2mmedia
Ученые выяснили, как нерегулярный сон влияет на метаболизм

По его словам, лучше всего спать на спине. Кроме того, уточнил Садовой, опасно для здоровья спать сидя. Такая поза негативным образом влияет на работу сердца, а также увеличивает внутрибрюшное давление и грозит отеками, расширением вен и тромбозом.

Кроме того, кардиолог рассказал о пользе сна днем. От такого отдыха, отметил медик, снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.

Садовой также посоветовал "набирать" достаточное количество часов сна.

"Восьмичасовой отдых — вот что действительно доступно и рекомендовано", — заключил врач.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Беличьи мечты и пингвины-фигуристы: самые забавные снимки дикой природы
В Сургуте появилось гигантское граффити в честь пилотов, посадивших А321 на кукурузное поле
Идем на солнце: в Сургуте появилось граффити c изображением российских пилотов
Как защитить себя от простуды
Будь здоров: как защитить себя осенью от простуды
Соцсети
Sputnikabkhazia