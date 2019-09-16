Набрать сна: кардиолог рассказал, когда, как и сколько спать для пользы здоровья

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Спать на боку чревато для позвоночника, а сон на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, лучше всего спать на спине. Кроме того, уточнил Садовой, опасно для здоровья спать сидя. Такая поза негативным образом влияет на работу сердца, а также увеличивает внутрибрюшное давление и грозит отеками, расширением вен и тромбозом.
Кроме того, кардиолог рассказал о пользе сна днем. От такого отдыха, отметил медик, снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.
Садовой также посоветовал "набирать" достаточное количество часов сна.
"Восьмичасовой отдых — вот что действительно доступно и рекомендовано", — заключил врач.
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