После обсуждений с Россией: курды отвели бойцов от границы Сирии и Турции

"Сирийские демократические силы" сообщили об отводе войск с границы Сирии и Турции. Они намерены разместить свои силы на новых участках далеко от этой зоны.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Коалиция "Силы демократической Сирии", основу которой составляют курдские военизированные формирования, полностью приняла условия договоренностей, достигнутых в Сочи между Россией и Турцией. Курдские формирования приступили к отводу своих сил от сирийско-турецкой границы. Их заменяют сирийские пограничники.

"После интенсивных обсуждений с Россией наших возражений, мы согласились выполнить ее инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии... Силы коалиции разместятся в новых позициях далеко от сирийско-турецкой границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы отрядов.

Гостелеканалы Сирии Syria TV и Ikhbariya подтверждают отвод курдских формирований и тяжелого вооружения на 32 километра от границы Сирии с Турцией.

В пресс - службе отрядов неоднократно заявляли, что придерживаются обязательств по перемирию, и надеятся на помощь России в налаживании "конструктивного диалога" между автономной администрацией курдов и властями в Дамаске.Согласно опубликованному ранее пресс-релизу отрядов, в среду командир SDF Мазлум Абди заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу о необходимости обсудить детальнее некоторые пункты меморандума России и Турции по Сирии.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

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