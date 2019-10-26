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Неделя в объективе: конец операции в Сирии, Африка в Сочи и перемещение маяка

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© Sputnik / Mikhail Metzel
23 октября 2019. Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на церемонии официальной встречи глав государств и правительств (с супругами) государств-участников саммита "Россия - Африка".
Sputnik Абхазия

Самые запонимающиеся события уходящей недели в лучших фотографиях международных информационных агентств.

22 октября Турция завершила военную операцию "Источник мира" на севере Сирии после переговоров главы России Владимира Путина с турецким коллегой Тайпом Эрдаганом в Сочи, по итогам которых страны подписали меморандум.

А 23 октября президент России Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III встретились на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка".

Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте.

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшей недели.

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Неделя в объективе: конец операции в Сирии, Африка в Сочи и перемещение маяка
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