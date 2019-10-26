Неделя в объективе: конец операции в Сирии, Африка в Сочи и перемещение маяка

22 октября Турция завершила военную операцию "Источник мира" на севере Сирии после переговоров главы России Владимира Путина с турецким коллегой Тайпом Эрдаганом в Сочи, по итогам которых страны подписали меморандум.
А 23 октября президент России Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III встретились на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка".
Чем еще запомнилась уходящая неделя, смотрите в фотоленте.
Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшей недели.
Смотрите также:
-
Лето на бис: "бархатный" сезон в Абхазии
-
Мировая классика и балет: фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" в объективе Sputnik
-
Экспонаты Эльбургана, абазинская кухня и танцы: фестиваль "Абаза" в Сухуме