Неделя в объективе: конец операции в Сирии, Африка в Сочи и перемещение маяка

22 октября Турция завершила военную операцию "Источник мира" на севере Сирии после переговоров главы России Владимира Путина с турецким коллегой Тайпом Эрдаганом в Сочи, по итогам которых страны подписали меморандум.

А 23 октября президент России Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III встретились на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита "Россия - Африка".

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