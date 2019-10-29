"Мир" во Вьетнаме: платежная система России заработает еще в одной стране

Интеграция национальных платежных систем России и Абхазии позволяет картам "АПРА" обслуживаться в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Первая операция по карте платежной системы "Мир" пройдет во Вьетнаме 29 октября, ее через POS-терминал проведет вице-премьер России Максим Акимов, находящийся там с визитом, сообщает ПРАЙМ.

"Это означает, что технические инфраструктуры двух национальных платежных систем, российской и вьетнамской, будут сопряжены друг с другом. После того как вьетнамская сторона подключит свои устройства, банкоматы и терминалы, к приему карт "Мир", российские туристы смогут расплачиваться "домашней" картой "Мир" точно так же, как в России, где карта принимается повсеместно", - пояснил представитель вице-премьера.

Отмечается, что платежи будут производиться в нацвалютах, то есть без конвертации в доллар, что сделает использование карт "Мир" выгодным.

Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.

В 2019 году карты "Мир" начали принимать два турецких банка: Ишбанк и Зираатбанк. Помимо Турции, держатели карт "Мир" могут использовать их в Армении, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Все расчеты осуществляются в национальных валютах. К работе с российскими картами также готовы сеть банкоматов ВТБ в Казахстане и Белоруссии. В марте 2019 года был подписан договор о сотрудничестве между системой "Мир" и национальной платежной системой Узбекистана UzCard, в рамках которого прием этих карт планируется обеспечить в республике до конца 2019 года.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир".

1 октября председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа рассказал корреспонденту Sputnik, что абхазской национальной платежной системы "АПРА" теперь могут использоваться за пределами республики.

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