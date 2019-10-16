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Барателия о карте "АПРА World": насильный обмен не планируем

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Председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа в эфире радио Sputnik рассказал о том, как будет проходить обмен карт "АПРА" на карту "АПРА World".

Общее количество держателей карт "АПРА" на сегодняшний день составляет около ста тысяч человек. Массовая эмиссия карт "АПРА World" начнется с 21 октября.

Карты Апра
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Начинается прием заявлений желающих поменять карту на "АПРА World". В конце недели мы имитируем карты сотрудникам банка, это более трехсот карт.  Со следующей неделе же начинаем имитировать тем, у кого срок действия карты подошел к концу, а их уже более полутора тысяч человек, в основном это пенсионеры. Помимо тех, кто по графику будет обменивать свои карты, будем менять и желающим. Насильно менять карты мы не планируем. Если пенсионера устраивает существующая карта и срок годности заканчивается через два года, тогда естественно мы не будем менять. Если человек же не хочет ждать два года и ему надо поменять сейчас, он имеет право обратиться в Сберегательный банк Абхазии, написать заявление и в течении 10 дней будет осуществлён обмен", - проинформировал Барателия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Национальная платежная система "АПРА" была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.

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Теги:
Национальный банк Абхазии, Беслан Барателия


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