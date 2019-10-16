Барателия о карте "АПРА World": насильный обмен не планируем

Общее количество держателей карт "АПРА" на сегодняшний день составляет около ста тысяч человек. Массовая эмиссия карт "АПРА World" начнется с 21 октября.

"Начинается прием заявлений желающих поменять карту на "АПРА World". В конце недели мы имитируем карты сотрудникам банка, это более трехсот карт. Со следующей неделе же начинаем имитировать тем, у кого срок действия карты подошел к концу, а их уже более полутора тысяч человек, в основном это пенсионеры. Помимо тех, кто по графику будет обменивать свои карты, будем менять и желающим. Насильно менять карты мы не планируем. Если пенсионера устраивает существующая карта и срок годности заканчивается через два года, тогда естественно мы не будем менять. Если человек же не хочет ждать два года и ему надо поменять сейчас, он имеет право обратиться в Сберегательный банк Абхазии, написать заявление и в течении 10 дней будет осуществлён обмен", - проинформировал Барателия.

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Национальная платежная система "АПРА" была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.

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