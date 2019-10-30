Участок трассы Джубга - граница с Абхазией частично перекрыли

Ограничения на трассе А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия введены с 6:00 30 октября.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Участок трассы на мосту через реку Агура в Сочи частично перекрыт из-за ремонта, об этом сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

"В связи с проведением ремонтных работ вводится ограничение движения по левой части моста через реку Агура на км 188+928 автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия с перепуском всего трафика на правую (при движении в сторону Адлера) часть моста", - говорится в сообщении.

При этом двухстороннее движение, по одной полосе в каждую сторону, сохранится в оба направления: в центр Сочи и в Адлерский район.

Отмечается, что будет произведен ремонт опор моста и балок пролетного строения. Также заменят асфальтное покрытие, гидроизоляцию, парапетные блоки, переходные плиты и резино-опорные части подферменных площадок, произведут устройство противосейсмических упоров.

Полностью завершить ремонт планируется в четвертом квартале 2020 года.

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