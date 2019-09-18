Железная дорога Абхазии перейдет на зимний график

За два квартала 2019 года услугами железной дороги для поездок в Абхазию и в Россию из республики воспользовались 73 тысячи 507 человек.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поезда на железной дороге Абхазии переводятся на зимний график движения, рассказал Sputnik заместитель руководителя РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

"В сентябре и октябре московский поезд №306 будет ходить ежедневно, этот поезд ходит круглогодично. С 1 ноября он будет ходить по нечетным числам, такое расписание будет до мая 2020 года", - рассказал он.

Абхазию и Россию связывают четыре поезда, два московских (один из которых ходит круглогодично), а также поезда из Санкт-Петербурга и Самары.

Поезда, связывающие Абхазию и Самару, и второй московский поезд в конце августа завершили поездки до следующего летнего графика.

"Поезд Санкт-Петербург - Сухум будет ходить до 12 октября. В сентябре он будет ходить еще четыре раза, и в октябре три дня", - сказал Маргания.

К поезду, следующему в Абхазию из Санкт-Петербурга прицепляют дополнительные вагоны в Пскове, Ельце, Воронеже и Ростове, кроме того, в этом году к петербургскому поезду начали присоединять один дополнительный вагон в Великом Новогороде.

К поезду из Самары – вагоны в Пензе, к московскому поезду дополнительные вагоны присоединяют в Белгороде.

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