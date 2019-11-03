Полторы тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки

После подключения к урегулированию ситуации в Сирии России, Ирана и Турции в качестве гарантов перемирия началось возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Почти 740 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 700 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1443 беженца, в том числе: из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 737 человек (женщин – 222, детей – 375); из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 706 человек (женщин – 212, детей – 360)", - говорится в сообщении.

Параллельно процессу возврата беженцев вооруженные силы Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск).

Специалисты разминировали 2,4 гектара территории, обнаружили и уничтожили 33 взрывоопасных предмета.

Кроме того, Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – десять; Алеппо – девять; Латакия – девять; Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12; Хама – шесть; Алеппо – четыре; Латакия – три", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор. Жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны.

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