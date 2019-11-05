Век смерти не видать: найден способ активации нужных генов с помощью вирусов

Американские ученые разработали метод генной терапии, позволяющий увеличить продолжительность жизни. Он нацелен на комплексное лечение сразу всех болезней, связанных с возрастом.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. По мере старения у человека начинают развиваться возрастные заболевания: сердечная и почечная недостаточность, диабет, ожирение и многие другие. Часто они взаимосвязаны, и наличие какой-либо одной болезни увеличивает риск развития других.

Традиционная медикаментозная терапия обычно влияет на отдельные заболевания, а их взаимосвязь часто игнорируется. В итоге пациенты принимают несколько лекарств, что увеличивает риск негативных побочных эффектов.

Американские ученые из Гарвардского университета выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить многочисленные возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни, сообщает РИА Новости.

В предыдущих исследованиях специалисты обнаружили, что активность трех генов - FGF21, sTGFβR2 и αKlotho положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни мышей. Ученые предположили, что введение дополнительных копий этих генов мышам будет способствовать борьбе со старением.

В новом исследовании авторы сообщают о создании нового метода генной терапии. Он основан на доставке генов, связанных с долголетием, с помощью вируса.

"Результаты, которые мы увидели, были ошеломляющими. Целостное решение проблемы старения с помощью генной терапии может быть более эффективным, чем частичный подход, который существует в настоящее время", - приводит слова первого автора исследования Ноя Дэвидсона пресс-служба института Висса при Гарвардском университете.

Используя вирус в качестве средства доставки, ученые создали отдельные конструкции генной терапии для каждого из генов. В результате вирус встраивался в нужную в клетку организма и делился необходимой информацией. Таким образом нужный белок начинал вырабатываться активнее.

В тестировании для изучения нового способа активизации необходимых генов использовали мышей с ожирением, диабетом второго типа, сердечной и почечной недостаточностью.

Ген FGF21 после однократного введения вызвал снижение прибавки в весе у тучных мышей и вызывал улучшение состояния у больных диабетом второго типа. При введении sTGFβR2у мышей с сердечной недостаточностью функция сердца заметно улучшилась. Сочетание двух генов было успешным при лечении всех четырех тестовых возрастных заболеваний - сердечной и почечной недостаточности, диабета и ожирения. Кроме того, наблюдалось улучшение у мышей с почечным фиброзом.

Важно отметить, что встроенные с помощью вирусов гены не могут быть переданы будущим поколениям или от одной особи к другой.

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