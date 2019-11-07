Дипломатия по-австрийски: главу МИД Южной Осетии не пустили на семинар по Кавказу

Грузия продолжает предпринимать активные усилия, чтобы блокировать для Южной Осетии любую возможность донести свою точку зрения до широкой международной общественности, заявили в МИД Южной Осетии.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Министру иностранных дел Южной Осетии Дмитрию Медоеву отказали в запланированном ранее участии в работе 20-го семинара исследовательской группы "Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе", который проходит 7-10 ноября в австрийском Райхенау, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Мероприятие организовано Академией национальной обороны Австрии, Консорциумом академий обороны и исследовательских институтов по безопасности "Партнерство за мир", генеральным управлением по безопасности австрийского министерства обороны. На семинаре речь должна была идти о ситуации в Южной Осетии, Абхазии и Нагорном Карабахе, также был запланирован доклад Медоева на тему "Южная Осетия: история и современные реалии".

"Шестого ноября, менее чем за сутки до начала, организаторы семинара сообщили, что "ввиду вопросов безопасности" участие министра в симпозиуме исследовательской группы "Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе" не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Грузия в ночь на восьмое августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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