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Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев

Дипломатия по-австрийски: главу МИД Южной Осетии не пустили на семинар по Кавказу

© Sputnik / Владимир Песня
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Sputnik Абхазия

Грузия продолжает предпринимать активные усилия, чтобы блокировать для Южной Осетии любую возможность донести свою точку зрения до широкой международной общественности, заявили в МИД Южной Осетии.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Министру иностранных дел Южной Осетии Дмитрию Медоеву отказали в запланированном ранее участии в работе 20-го семинара исследовательской группы "Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе", который проходит 7-10 ноября в австрийском Райхенау, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

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Мероприятие организовано Академией национальной обороны Австрии, Консорциумом академий обороны и исследовательских институтов по безопасности "Партнерство за мир", генеральным управлением по безопасности австрийского министерства обороны. На семинаре речь должна была идти о ситуации в Южной Осетии, Абхазии и Нагорном Карабахе, также был запланирован доклад Медоева на тему "Южная Осетия: история и современные реалии".

"Шестого ноября, менее чем за сутки до начала, организаторы семинара сообщили, что "ввиду вопросов безопасности" участие министра в симпозиуме исследовательской группы "Региональная стабильность в Юго-Восточной Европе" не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Грузия в ночь на восьмое августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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