Бибилов: Грузия беспардонно выбивает деньги Европы, называя Россию оккупантом

Президент Южной Осетии Анатолий в интервью Sputnik Абхазия рассказал, с какой целью Грузия настойчиво убеждает Запад в том, что Абхазию и Южную Осетию оккупировала Россия.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района.

"Я уверен, что если бы Грузия подписала меморандум о неприменении силы, сегодня у нас не было проблем на границе в районе села Цнелис Знаурского района. К сожалению, на сегодняшний день грузины не несут ответственности и их не призывают западные коллеги нести ответственность за те шаги, которые они делают, за те провокации, которые они делают. Я все-таки надеюсь на разум грузинских политиков и европейских наблюдателей, которые сегодня есть в Грузии. Надеюсь, что этот разум все-таки возобладает и провокационный шаг, который сделала Грузия, найдет свое логическое решение о снятии этого поста. Это не способствует ни диалогу, ни дискуссиям, ни простым разговорам между Южной Осетией и Грузией", - отметил президент Южной Осетии.

Слова президента о том, что он хочет решать вопросы Абхазии и Южной Осетии, расходятся с действиями, считает Бибилов.

"Это говорит о том, что Грузия остается стороной, которая говорит, но ничего не делает. И говорит это для того, чтобы европейцы в той или иной степени реагировали и еще больше помогали Грузии в финансовом плане. То есть идет беспардонное выбивание денег из Европы, говоря о том, что Россия оккупант, что Южная Осетия – оккупированная территория… Грузия это преподносит, чтобы выбить очередной транш", - считает глава Южной Осетии.

Бибилов выразил уверенность, что отношения между Россией и Грузией, между Грузией и Южной Осетией, Грузией и Абхазией не изменятся до тех пор, пока в Грузии не поменяется тон по отношению к этим странам.

"А тон не поменяется до тех пор, пока грузинские политики будут относиться иллюзорно к проблемам, которые есть в самой Грузии и в соседних странах", - сказал Анатолий Бибилов.

Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

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