Самый мощный в России: Сбербанк представил суперкомпьютер Christofari

В Москве на международной конференции AI Journey прошла презентация самого мощного в России компьютера. В его создании принимали участие специалисты Сбербанка, подразделение крупнейшей российской кредитной организации — SberCloud и NVIDIA.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Сбербанк объявил о создании самого мощного на сегодняшний день в России компьютера. Он в несколько раз превосходит обычный и может обрабатывать большой объем данных за короткий промежуток времени, передает РИА Новости.

Суперкомпьютер назвали Christofari – в честь первого клиента Николя Кристофари. Его будут использовать для совершенствования уже имеющихся сервисов и разработки новых на основе искусственного интеллекта. Будет предусмотрена сдача компьютера в аренду. С 12 декабря суперкомпьютер будет доступен компаниям, которые работают с ИИ. Ресурсы суперкомпьютера будут доступны клиентам облачного сервиса компании SberCloud с 12 декабря. Они предоставят пользователям возможность максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.

Созданием компьютера занималась компания SberCloud вместе с американской фирмой NVIDIA. По словам руководителя направления профессиональных продуктов NVIDIA Дмитрия Конягина, система в 2,7 раза быстрее предыдущего самого быстрого компьютера. По оценке создателей суперкомпьютера, его использование повысит эффективность решения задач в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, автоматизированного принятия решений, оценки и управления рисками, выявления мошенничества, предиктивной аналитики, создания голосовых помощников, чат-ботов и в других задачах.

Стоимость разработки не раскрывается. Как полагают эксперты, она может составлять 15-20 миллионов долларов.

До сих пор самым мощным компьютером в России считался "Ломоносов 2". Его производительность составляла 1,85 петафлопса. Компьютер Сбербанка может выполнять в секунду количество операций, равное 6,7 петафлопсам.

Машина предназначена для использования в химии, медицине, спорте, нефтегазовой и банковской сферах. Компьютер поможет повысить качество анализа геологоразведки ископаемых, разрабатывать новые лекарства, создавать долговременные климатические модели.

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