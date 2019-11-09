Акцию "Письма дороги памяти" проведут на российской военной базе в Абхазии

"Дорога памяти" – проект Центрального музея Вооруженных Сил России, призван объединить десятки миллионов фотографий и историй всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Акция "Письма дороги памяти" по сбору в электронном формате писем участников Великой Отечественной войны проводится в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.

Все желающие могут предоставить для обработки в отделение военно-политической работы соединения фотографии и сведения о своих родственниках, воевавших на фронте или трудившихся в тылу.

Также можно внести эти сведения самостоятельно на сайт проекта "Дорога памяти". В личном кабинете пользователей на сайте существует возможность размещения истории семьи и подвига предка, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества. Вся внесенная информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России.

Весточка с фронта: Великая Отечественная война в письмах>>

Все информационные материалы и фотографии, включая уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, разместят в мультимедийном музее "Дорога памяти", возведенном на территории Главного храма Вооруженных Сил России к 75-летию Великой Победы.

Читайте также: