Невыдуманный рассказ: фильм о герое Великой Отечественной войны снимают в Абхазии

Проект "Возвращение имени" продолжает поиски семей и мест захоронений солдат из Абхазии, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, но считающиеся пропавшими без вести. За четыре года существования проекта было найдено 175 семей, которым вручили документы с указанием даты смерти и мест захоронения их родных. Кроме того, в рамках проекта был снят один документальный фильм. С сентября 2018 года авторы проекта приступили к съемкам второго фильма, одним из главных героев которого стал красноармеец Азиз Агрба.

Асмат Цвижба, Sputnik.

О любви и войне

Семья Азиза Агрба жила в селе Эшера. Он работал в милиции. Как вспоминает его дочь Ляля Агрба, он был веселым и жизнерадостным человеком. С началом Великой Отечественной войны Азиз ушел на фронт. Ляле тогда было четыре года, но день, когда отец ушел на войну она помнит и сегодня.

"Мы с братьями были одни дома. Отец пришел, взял драндский хлеб, отрезал несколько кусков, намазал их сливочным маслом и повидлом, отдал каждому из нас и сказал, чтобы мы сидели и ждали маму. Ушел и больше не вернулся", - рассказала она.

Вскоре брату Азиза пришла весть о том, что он пропал без вести. Невестке об этом он решил не сообщать. По словам Ляли, долгое время мама жила в надежде, что ее муж попал в плен к немцам и вскоре освободится. Родители очень любили друг друга, но прожили вместе всего несколько лет, вспоминает Ляля.

"Мой отец очень любил маму, но в 14 лет ее отдали замуж за 36-летнего мужчину. А отец на зло женился на другой женщине. К сожалению, она умерла во время родов, и отец остался вдовцом", - рассказала Ляля.

Мужчина женился во второй раз, но и этот брак не был долгим, ведь Азиз узнал, что его первая любовь теперь тоже была не замужем. Вскоре влюбленные поженились, в браке появилось трое детей – Ляля и ее двое братьев.

В 10 классе Ляля приступила к самостоятельным поискам отца. Она писала письма в специальные органы и даже в программу "Жди меня", но ответа не было.

В 2015 году проект "Возвращение имени" нашел место захоронения Азиза Агрба. Его могила находилась в городе Миллерово Ростовской области. Ляля лично отправилась на могилу отца.

"Сколько я путешествовала и проезжала этот город, но никогда не могла подумать, что здесь покоится мой отец",- призналась она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дочь Азиза Ляля Агрба

Возвращение истории

Проект "Возвращение имени" уже больше года снимает кино об абхазских узниках немецких концлагерей, которые долгие годы считались без вести пропавшими. Сценарист фильма под названием "Поиск" журналист Дмитрий Статейнов рассказал, что изначально фильм должен был быть документальный, в нем рассказывалось о том, как авторы проекта ищут семьи красноармейцев, а также о воспоминаниях самих родственников. Но история Азиза Агрба внесла в фильм свою художественную лепту.

Авторы решили воссоздать в кино день, когда Азиз ушел на войну. Съемки проходят в селе Адзюбжа Очамчырского района в доме семьи известного абхазского актера Нурбея Камкия. По словам Статейнова, это место было выбрано не случайно. Во дворе находится два дома: современный, в котором живут члены семьи, и старинный деревянный дом.

"Мы долго искали подобный дом, колоритный, абхазский. Этому дому 150 лет. Он, можно сказать, прошел несколько войн, и он очень подошел нам", - отметил Статейнов.

Для того чтобы на экране все выглядело так же, как в реальности, пришлось постараться. Благо на помощь пришли неравнодушные люди: были приглашены актеры, магазин антиквариата выделил старинную посуду для съемок, драндский хлебзавод предоставил тот самый драндский хлеб, который до сих пор пекут в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки фильма о герое Великой Отечественной войны

Жизнь в кадре

Первой к съемкам приступила Ляля Агрба. По сценарию, она входит в опустевший после войны дом и вспоминает своего отца. Несмотря на то, что пришлось снять несколько дублей, Ляля не жаловалась и во всем внимала режиссеру, но эмоций сдержать не смогла. Новоиспеченная актриса призналась, что работать с камерой не так легко, как может показаться.

"Актрисой я быть никогда не мечтала, а вот певицей - да. Я ведь училась в музыкальном училище, но педагоги сказали маме, что после окончания я буду петь в ресторанах. А абхазкам в то время в ресторанах петь было нельзя, стыдно", - рассказала Ляля.

Роль Азиза Агрба сыграл актер Абхазского молодежного театра Бадра Чантурия. Маленькую Лялю и ее брата сыграли семилетняя Санна Керселян и девятилетний Эрнест Бебия. Для Эрнеста эта роль дебютная, а вот Санна уже исполняла несколько театральных ролей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эрнест Бебия

"Перед камерой я не волнуюсь. Но мама мне рассказала об истории семьи тети Ляли, и я поняла, что на мне ответственная миссия", - рассказала юная актриса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Санна Керселян

Премьера фильма "Поиск" состоится уже в конце сентября. А в октябре съемочная группа проекта "Возвращение имени" планирует приступить к съемкам нового документального фильма про героев Великой Отечественной войны из Абхазии, которые воевали за освобождение Керченского полуострова.

Проект осуществляется при участии Министерства обороны Абхазии. Информационное агентство Sputnik- информационный партнер проекта "Возвращение имени".

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