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Тюремная посылка: таможенники Сочи пресекли незаконный ввоз сигарет из Абхазии

© Foto / пресс-служба Сочи
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Sputnik Абхазия

Общее количество незаконно перемещаемой табачной продукции составило 235 блоков и восемь пачек сигарет - 2358 пачек, 47160 штук.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Сочинские таможенники обнаружили в автомобиле марки MITSUBISHI GRANDIS, прибывшем в Россию из Абхазии, тайники с сигаретами, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" нашли в приборной панели, в полости вместо кондиционера и подушек безопасности 160 блоков сигарет. Еще 75 блоков и восемь пачек сигарет было спрятано в нише над задней осью колес.

Незаконно перевозимая продукция была обнаружена в ходе с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

© Foto / пресс-служба Сочи
Сигареты вместо подушек безопасности

Водитель оказался жителем Краснодарского края. В ходе допроса он пояснил, что приобрел сигареты в одном из магазинов Абхазии, чтобы потом перевезти в места лишения свободы в России. Зная о том, что ввоз на территорию России сигарет в таком количестве запрещен, он сделал тайники в машине.

Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. Возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Начальник таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков напомнил, что на таможенную территорию Евразийского экономического союза разрешен ввоз не более 200 сигарет. При этом за сокрытие товаров в тайниках при перемещении через границу нарушителю грозит крупный штраф, а также конфискация транспортного средства, в котором они перемещались.

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