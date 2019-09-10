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Заправил мясом: на Псоу пресечена контрабанда конины

© Foto / пресс-секретарь Сочинской таможни
В Абхазии
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На российско-абхазской границе сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз сокрытой мясной продукции.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Сочинские таможенники пресекли незаконный перевоз мясной продукции через российско-абхазскую границу, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

12 пластиковых ящиков, внутри которых находилась контрабандная партия копченой рыбы на границе с Абхазией
© Foto / Пресс-служба ЮТУ
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Сообщается, что водитель автомобиля "Лада Калина" таможенную декларацию не подавал, при устном опросе сказал, что перевозит лишь личные вещи. Однако в ходе досмотра с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса вызвавшего подозрения автомобиля в бензобаке был обнаружен тайник.

Демонтировав бензобак, таможенники обнаружили в нише 17 пакетов свежего мяса, общим весом более 52 килограммов.

© Foto / пресс-секретарь Сочинской таможни
Мясо в бензобаке

Водитель пояснил, что мясо (конину) он приобрел в Абхазии для личных целей. Зная о запретах и ограничениях при ввозе продуктов питания на территорию России, он скрыл товар от таможенного контроля.

"Ввоз на территорию Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования сырого мяса и сырой рыбы запрещен. Разрешается ввоз без разрешительных документов и ветеринарного сертификата страны отправления готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза", - отметил исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков.

Товар и автомобиль изъяты, образцы мясной продукции направлены на экспертизу. По данным фактам возбуждены два дела об административных правонарушениях.

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Теги:
Южное таможенное управление, КПП "Псоу"


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