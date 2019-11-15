Модераторы молчат: Facebook больше месяца блокирует документальный канал RT

Социальная сеть Facebook больше месяца ограничивает выдачу в ленте новостей документального канала на английском RTD. RT направил запрос в техподдержку Facebook, однако ответа не получил.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась на модераторов Facebook, которые больше месяца без объяснения причин блокируют в социальной сети документальный фильм телеканала.

"Нашей документалке уже больше месяца ограничивают аудиторию на Facebook. RTД размещает посты, но их никто не видит в своей новостной ленте", – написала Симоньян в Facebook.

По ее словам, сотрудники телеканала неоднократно обращались к администрации Facebook с просьбой разъяснить причины блокировки, но "модераторы Цукерберга молчат".

"Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли", – добавила по этому поводу Симоньян.

В сентябре Facebook заблокировал страницу Маргариты Симоньян на три дня "за нарушение стандартов", затем от администрации соцсети пострадали страница проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике и новости англоязычной версии сайта "Православие.Ru".

Позже социальная сеть Facebook признала, что совершила ошибку, заблокировав аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT. Компания принесла свои извинения и восстановила Маргарите Симоньян доступ к аккаунту.

Читайте также: