21:14 12 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.19
  • EUR71.83
Поиск

Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

© Sputnik / Александр Натрускин
В мире
Получить короткую ссылку
125 0 0

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян в социальной сети Facebook заблокирован.

"Меня забанили на Facebook. За что, почему - выясняем", - написала Симоньян в своем Telegram-канале

В RT сообщили, что отправили запрос в Facebook. 

Сама Симоньян считает блокировку своего аккаунта цензурой.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вечер драмы и комедии: спектакль МХТ имени Чехова в Сухуме
"Вы приглашали — я приехал": визит Путина в Дагестан
Дыня или арбуз: что полезней? - инфографика на sputnik.by
Что полезнее: дыня или арбуз?
Соцсети
Sputnikabkhazia