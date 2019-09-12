Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян в социальной сети Facebook заблокирован.
"Меня забанили на Facebook. За что, почему - выясняем", - написала Симоньян в своем Telegram-канале
В RT сообщили, что отправили запрос в Facebook.
Сама Симоньян считает блокировку своего аккаунта цензурой.
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