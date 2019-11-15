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Археологи рассказали о неожиданной находке в "логове" Гитлера

© Foto / Andrei Novozhilov
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Sputnik Абхазия

Комплекс тщательно охранялся и использовался до января 1945 года. С наступлением советских войск и выходом передовых частей к Ангербургу он был подорван и частично разрушен.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники Мазурского военного музея в Польше провели на его территории раскопки в 2019 году и обнаружили приблизительно в 300 метрах от главного здания ставки Гитлера остатки огорода, который обеспечивал фюрера свежими зеленью и овощами, сообщает Fox News.

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Во время раскопок были найдены фундамент дома садовника, две теплицы, а также подземная котельная, которая обеспечивала теплицы теплым воздухом и водой. Это давало возможность получать урожай круглый год.

Для вегетарианеца, трезвенника и некурящего Гитлера, очевидно, огород был важным объектом.

Гитлер боялся отравления, поэтому в ставке работали дегустаторы, они предварительно пробовали все продукты, в том числе и те, которые были выращены на "секретном" огороде.

Один из дегустаторов в 2013 году дал интервью и рассказал, что еда была вкусной - только лучшие овощи, спаржа, сладкий перец, и всегда с рисом или макаронами.

"Волчье логово" вошло в историю как место неудачного покушения на Гитлера. 20 июля 1944 года в ставке полковник Клаус фон Штауффенберг в конференц-зале взорвал бомбу. Фюрер выжил, а после покушения на него были казнены около 5000 человек, в том числе фон Штауффенберг.

Сейчас "логово" является музейным комплексом.
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Теги:
археология, Адольф Гитлер


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