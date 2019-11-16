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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф

Турция будет использовать С-400, несмотря на угрозы американских санкций

© Foto / Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Sputnik Абхазия

Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400 в 2017 году на два с половиной миллиарда долларов. Белый дом выступил резко против и исключил Анкару из программы F-35.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Турция намерена использовать приобретенные у России системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, при этом их не будет обслуживать российский персонал, заявил глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир. Об этом пишет РИА Новости.

© AFP 2019 / SAUL LOEB
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Трамп вновь выразил недовольство сделкой, отметив, что она создает "очень серьезные трудности". Вместе с тем президент США выразил надежду, что данный вопрос удастся решить компромиссом.

Эрдоган подтвердил готовность к диалогу с американскими партнерами, в том числе по вопросу приобретения истребителей F-35 и системы противовоздушной обороны Patriot. Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться.

"Нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО", — сказал он в эфире телеканала СNN Turk.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

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Теги:
Россия, США, Турция


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