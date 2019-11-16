Турция будет использовать С-400, несмотря на угрозы американских санкций

Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400 в 2017 году на два с половиной миллиарда долларов. Белый дом выступил резко против и исключил Анкару из программы F-35.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Турция намерена использовать приобретенные у России системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, при этом их не будет обслуживать российский персонал, заявил глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп вновь выразил недовольство сделкой, отметив, что она создает "очень серьезные трудности". Вместе с тем президент США выразил надежду, что данный вопрос удастся решить компромиссом.

Эрдоган подтвердил готовность к диалогу с американскими партнерами, в том числе по вопросу приобретения истребителей F-35 и системы противовоздушной обороны Patriot. Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться.

"Нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО", — сказал он в эфире телеканала СNN Turk.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

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