Не добро пожаловать: американцы усторили акцию протеста к визиту Эрдогана

Приезд президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом сопровождался акциями протеста.

Лозунги на плакатах демонстрантов с портретом турецкого лидера гласили: "Турция = ИГИЛ*", "Вы искали нового лидера ИГИЛ*? Он в Белом доме", "Не добро пожаловать" и тому подобное.

Между тем переговоры Трампа и Эрдогана в Белом доме продлились около часа.

"У нас прекрасные отношения, как личные, так и с великой страной Турцией. Мы намерены развивать их и делать их еще более значительными", - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Эрдоганом по итогам переговоров.

Альянс двух стран является мощной силой даже за пределами Ближнего Востока, отметил Трамп.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.

22 октября в Сочи Россия и Турция подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

* Террористическая организация, запрещена в России.