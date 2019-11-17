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Красиво жить не запретишь: названы самые популярные в России премиум-автомобили

© Sputnik / Руслан Кривобок
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Sputnik Абхазия

В России зарегистрировано почти три миллиона автомобилей премиум класса, что соответствует 6,5% от общего количества машин в стране.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. За девять месяцев 2019 года самым популярным в России премиальным автомобилем стал кроссовер Lexus RX, автолюбители купили чуть менее шести с половиной тысяч этих моделей. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

На втором месте оказался Mercedes-Benz E-Class, его купили шесть тысяч человек. Третью строчку занял BMW 5-Series — его приобрели 5200 автолюбителей. Четвертым стал BMW X3, его купили 4373 раз. Замыкает пятерку Lexus NX, его продали 4100 раз.

Также в десятку вошли BMW X5, Lexus LX, Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz C-Class и BMW 3-Series.

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