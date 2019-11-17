"Забрать у людей возможность смеяться - это самое опасное": Дэнни Де Вито - 75

Всемирная слава пришла к Де Вито в 1975 году, когда на экраны вышла картина Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки", в которой актер сыграл душевнобольного.

СУХУМ, 17 ноя– Sputnik. Один из талантливых и обаятельных комиков Голливуда - Дэнни Де Вито, чей маленький рост 150 сантиметров стал его визитной карточкой, - празднует 75-летие. Мало кто знает, что изначально актер даже не задумывался о карьере в кино - по окончании средней школы в 1962 году он работал парикмахером в салоне своей сестры, а спустя некоторое время решил стать визажистом. Однако уже на вступительных экзаменах преподаватели разглядели его артистический талант, и он успешно сдал экзамены в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Фотоколл с актером Дэнни де Вито

В 1970 году последовал дебют в кино в фильме "Хрупкие мечты", где молодой актер исполнил роль бандита. Наиболее серьезной актерской работой в тот период стал для Де Вито образ пациента психиатрической клиники Мартина в абсолютном хите Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки", удостоенном пяти "Оскаров".

Феноменальный успех к актеру пришел в 1983 году, когда он исполнил роль очаровательного мошенника Ральфа в приключенческом фильме Роберта Земекиса "Роман с камнем". После главной роли в комедии братьев Цукеров "Безжалостные люди" за Де Вито на долгие годы закрепилось звание "доброго комика Голливуда".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Фотоколл с актером Дэнни де Вито

В 1992 году вместе со Стивеном Спилбергом он снял сериал "Потрясающие истории: Книга четыре". В этой картине артист попробовал себя в качестве режиссера. Кроме того, Дэнни Де Вито спродюсировал такие фильмы как "Реальность кусается", "Криминальное чтиво", "Человек на Луне", "Эрин Брокович" и многие другие. Самым маленьким зрителям Де Вито знаком как человек, чьим голосом говорит персонаж Лоракс из одноименного мультика.

Сегодня Дэнни Де Вито продолжает работать в кино как постановщик, актер и продюсер.

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