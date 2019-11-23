Крушение танкера возле Одессы загрязнило Черное море

Танкер "Делфи" под молдавским флагом сел на мель и перевернулся в Черном море неподалеку от Одессы в ночь на пятницу 22 ноября.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Экологическая ситуация в районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась, об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова.

По словам чиновника, концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз.

В районе пляжа "Дельфин", где произошла авария, пробы воды брались во второй раз. Ранее анализы показывали превышение нормы в 53 раза. Специалисты продолжают мониторинг экологической обстановки.

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии сел на мель в ночь на пятницу. Судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Из судна начало выливаться в море топливо. В результате черноморская акватория в районе Одессы оказалась серьезно загрязнена.

На борту танкера находилось не менее 15 моряков, их эвакуировали. В Морском агентстве Молдавии заявляли, что "Делфи" лишили права ходить под флагом республики больше года назад.

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