Острова из пластика и вымирание рыб: что происходит с Черным морем

Международный день Черного моря отмечается 31 октября, в этот день в 1996 году прибрежные страны подписали стратегический план действий по спасению Черного моря.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Количество промысловых рыб в Черном море сократилось, рассказал в интервью радио Sputnik академик, заведующий кафедрой прикладной экологии Абхазского государственного университета Январби Экба.

"Абхазская акватория является местом зимовки промысловых рыб, потому что у нас море незамерзающее, температура морской воды не опускается ниже шести градусов. В 60-х годах в Черном море было 26 видов промысловых рыб, сейчас осталось пять, из них фактически промысел производится только по хамсе. В пять раз уменьшилось разнообразие рыбных ресурсов, это говорит о том, что условия для репродукции сильно ограничились", - подчеркнул он.

По мнению Экба, состояние Черного моря ежегодно ухудшается, виной тому антропогенные нагрузки, связанные с деятельностью человека.

"На разных участках побережья нагрузка распределена по-разному. И море, и океан имеют свойство самоочищения, например, моря связаны с океанами и все свои лишние, неиспользуемые в природном цикле отходы выбрасывают в океан", - отметил ученый.

В этом смысле Черное море находится в очень сложном положении, потому что оно не сообщается непосредственно с океаном, продолжил свою мысль Экба.

"Поэтому водный обмен ограничен, происходит только через пролив Босфор со Средиземным морем. Дело в том, что Средиземное море более соленое, чем Черное море, и воды, которые поступают из Средиземного моря остаются внизу. Дно Черного моря на 90% "неживое", только верхний 100-150-метровый слой является аэробной зоной, где протекает жизнь", - сказал Январби Экба.

По причине того, что только верхний слой Черного моря приспособлен к обитанию в нем живых организмов, возможности самоочищения сильно ограничены, отметил он.

"Черное море накапливает в себе все отходы, в последние десятилетия наблюдается мощный приток пластиковых изделий. В центральной части Черного моря имеются целые острова, состоящие из пластика, он очень плохо разлагается и даже если это происходит, то микроорганизмы, потребляя его, отравляют нам всю ихтиофауну. Поэтому эта проблема очень серьезная", - подчеркнул Экба.

Черное море подвергается загрязнению, в том числе и бытовой химией, заметил ученый.

"Это ужасно большая концентрация, которая распространена по огромному пространству в 200-300 километров побережья. Море загрязняется и неорганическими удобрениями, которые смываются с полей", - сказал он.

При этом Экба отметил, что из всех причерноморских стран в Абхазии Черное море загрязняется меньше всего.

"Во-первых, у нас плотность населения очень маленькая, отели, что понастроили на побережье, они не сравнятся с теми, что есть, например, в Сочи. На побережье Гагры, Сухума, Очамчыры и других мест море относительно чистое. Поскольку у нас очень ограниченное судоходство и не добывается нефть, можно сказать, что абхазская акватория имеет хорошее рекреационное качество", - проинформировал ученый.

Однако, по словам ученого, даже в абхазской акватории есть отдельные загрязненные участки. Так, в центральной части Сухума, где впадают маленькие реки, которые протекают через город, акватория локально загрязнена, но при течениях море пока справляется самостоятельно с этими загрязнениями.

"В Имеретинской низменности в районе Адлера очень загрязненное море, местные жители не купаются там, а по выходным приезжают в Пицунду или Гагру, потому что действительно самое чистое море у нас в районе Пицунды", - сказал он.

При этом общее состояние Черного моря сказывается на акватории Абхазии, подчеркнул Январби Экба.

Международный день Черного моря отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.

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