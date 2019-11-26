Полезно, но осторожно: врачи рассказали о пользе и вреде мандаринов

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. В преддверии новогодних праздников диетологи рассказали, сколько можно съесть мандаринов в день и чем грозит их переедание, сообщает РИА Новости.
Сколько можно съесть
По мнению специалистов, средняя суточная норма – четыре мандарина. Если не злоупотреблять количеством, то цитрусовые можно есть ежедневно.
Что внутри
Мандарины богаты витаминами, в том числе витамином С. Полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием.
Чем полезны
Обыкновенно зимой организму не хватает полезных микроэлементов, поэтому включение в рацион низкокалорийных мандаринов, насыщенных витамином C, благоприятно скажется на здоровье. Фрукт способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение.
"Традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые", отметила врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева..
С осторожностью
Переедание цитрусовых может привести к обострению аллергии, вздутию живота, развитию хронических болезней желудка. Причиной тому является большое количество клетчатки в мандаринах. Лучше есть мандарины с утра и максимум до пяти часов вечера.
"Важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами", - обратила внимание врач-диетолог Елена Тихомирова.
Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до пяти часов вечера, главное - не употреблять их натощак. При соблюдении этих простых рекомендаций мандарины окажут только положительное влияние на здоровье человека.
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