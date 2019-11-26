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Полезно, но осторожно: врачи рассказали о пользе и вреде мандаринов

© Sputnik Томас Тхайцук
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Традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. В преддверии новогодних праздников диетологи рассказали, сколько можно съесть мандаринов в день и чем грозит их переедание, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Артур Лебедев
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Сколько можно съесть

По мнению специалистов, средняя суточная норма – четыре мандарина. Если не злоупотреблять количеством, то цитрусовые можно есть ежедневно.

Что внутри

Мандарины богаты витаминами, в том числе витамином С. Полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием.

Чем полезны

Обыкновенно зимой организму не хватает полезных микроэлементов, поэтому включение в рацион низкокалорийных мандаринов, насыщенных витамином C, благоприятно скажется на здоровье. Фрукт способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение.

"Традиция есть мандарины на новогодние праздники в целом полезная, если нет никаких противопоказаний, индивидуальной непереносимости и аллергических реакций на цитрусовые", отметила врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева..

С осторожностью

Переедание цитрусовых может привести к обострению аллергии, вздутию живота, развитию хронических болезней желудка. Причиной тому является большое количество клетчатки в мандаринах. Лучше есть мандарины с утра и максимум до пяти часов вечера.

© Sputnik
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"Важно мыть мандарины перед употреблением в теплой воде, так как для более долгого хранения их могут обрабатывать вредными для организма веществами", - обратила внимание врач-диетолог Елена Тихомирова.

Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до пяти часов вечера, главное - не употреблять их натощак. При соблюдении этих простых рекомендаций мандарины окажут только положительное влияние на здоровье человека.

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