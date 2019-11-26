Россия поставит пять полков С-400 в Индию к 2025 году

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Россия завершит поставку пяти полков зенитно-ракетных систем С-400 Индии в 2025 году. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в интервью РИА Новости.
"Надеемся и дальше все будет идти по плану. Работа предстоит большая исходя из объема контракта. Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года", - сказал Михеев.
Он напомнил, что поставка первого полкового комплекта будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа.
Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Соглашение о поставке пяти полковых комплектов на сумму более пяти миллиардов долларов Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года.
Ранее С-400 приобретали у России Китай и Турция. За покупку российского вооружения США пригрозили санкциями всему миру.
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