Россия поставит пять полков С-400 в Индию к 2025 году

Россия заключила контракт в 2018 году на поставку Индии пяти полков зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму более 5 миллиардов долларов.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Россия завершит поставку пяти полков зенитно-ракетных систем С-400 Индии в 2025 году. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в интервью РИА Новости.

"Надеемся и дальше все будет идти по плану. Работа предстоит большая исходя из объема контракта. Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года", - сказал Михеев.

Он напомнил, что поставка первого полкового комплекта будет осуществлена в сентябре 2021 года, ровно через два года после получения авансового платежа.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 еще в 2015 году. Соглашение о поставке пяти полковых комплектов на сумму более пяти миллиардов долларов Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года.

Ранее С-400 приобретали у России Китай и Турция. За покупку российского вооружения США пригрозили санкциями всему миру.

Читайте также: