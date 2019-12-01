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Лавров прокомментировал предстоящую встречу Путина и Зеленского

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Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о важности встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Возможная встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" не будет формальной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Лавров подчеркнул, что контакт Путина и Зеленского важен для понимания, в чем Киев видит выполнение минских соглашений.

"Как уже сказали в администрации президента (России - ред.), есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она (встреча) не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что гадать о возможности полноформатных переговоров Путина и Зеленского не стоит.

Министр иностранных дел России добавил, что восстановлении отношений между Россией и Украиной зависит не от Москвы.

"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет", - резюмировал Лавров.

Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце. Как сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу Путина и Зеленского.

Так называемый нормандский формат переговоров существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

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