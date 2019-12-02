Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа по "Силе Сибири"

Трубопровод "Сила Сибири" будет транспортировать природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи для российских потребителей Дальнего Востока, а затем отправлять его на экспорт в КНР.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа в КНР по трубопроводу "Сила Сибири", сообщает РИА Новости.

Запуск был осуществлен в режиме телемоста.

"Разрешаю (открыть кран - ред.)", - заявил Путин на церемонии открытия.

"Поехали", - сказал Си Цзиньпин.

"Сила Сибири" — магистральный газопровод для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Протяженность трубопровода составит около трех тысяч километров.

В понедельник состоялся запуск участка протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров. Экспортная производительность - 38 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство газопровода заняло более пяти лет и обошлось в 1,1 триллиона рублей.

В 2020 году "Газпром" может поставить в Китай уже до пяти миллиардов кубометров топлива, в 2021 году - до десяти, в 2022 году - до 15. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров планируется достичь к 2025 году.

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