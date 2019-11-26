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Новые технологии добычи газа: в России разработали "арктическую" сталь

© Sputnik / Александр Коркка
Общество
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Sputnik Абхазия
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Россия активно реализует различные проекты в Арктике, связанные с добычей газа. Для развития этой отрасли необходимы специальные никелевые стали, оборудование из которых сможет работать при температуре от –80°С до –196°С.

СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Хладостойкие марки стали для использования в арктическом регионе создают специалисты "Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения" и компании "Уральская сталь", сообщает РИА Новости.

Новая сталь имеет отличительные свойства — она устойчива к длительному воздействию низких температур и сохраняет высокую прочность, пластичность и стойкость к коррозии. Новый материал превосходи по своим характеристикам существующие российские и зарубежные аналоги.

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Производство спецсталей позволит сократить затраты на изготовление оборудования для добычи сжиженного природного газа.

Опытную партию проката - листы от десяти до 50 миллиметров толщиной - выпустили этой осенью. Специалисты уже проверили режимы термообработки листов.

Сейчас российские ученые ведут испытания металлургического качества, служебных и сварочно-технологических характеристик листового проката.

"Использование стали типа 0Н6 позволит на 25 процентов снизить себестоимость изготовления криогенных аппаратов, обеспечивая все необходимые свойства и требования безопасности и надежности", – рассказал заместитель директора института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Евгений Якушев.

Создание собственной технологии производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа является одной из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед отечественной промышленностью.

Для ее решения правительством России в 2018 году была утверждена дорожная карта по локализации критически важного оборудования. Она предусматривает строительство полигонов для его испытаний, создание российских стандартов и нормативной базы, а также разработку отечественных технологий в области сжижения газа.

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Теги:
Россия, Арктика, сталь, газ


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