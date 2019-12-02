Путин утвердил упрощение поставок нефтепродуктов из России в Абхазию

Госдума России ратифицировала протокол об изменении соглашения с правительством Абхазии о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов 14 ноября 2019 года.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию протокола об изменении соглашения с правительством Абхазии, который касается отмены декларирования поставок нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Протокол предусматривает распространение практики отмены временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов по аналогии с Киргизской Республикой", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно протоколу, временные таможенные декларации на товары, которые не были вывезены, считаются неподанными.

Как ранее рассказывал и.о. замминистра экономики, согласно новым правилам Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов по сниженной цене без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками.

По двустороннему соглашению о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов, к примеру, в 2019 году Абхазия может завезти из России без оплаты вывозных таможенных пошлин 46 тысяч тонн АИ-92, 13 тысяч тонн АИ-95, 20 тысяч тонн дизельного топлива, семь тысяч тонн битумного топлива. В случае если Абхазия не укладывается в квоты, то они повышаются на следующий год по договоренности сторон.

Протокол об изменении соглашения между правительством России и правительством Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года был подписан в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года.

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