18:56 02 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.41
  • EUR70.97
Поиск
Повышение цен на бензин

Путин утвердил упрощение поставок нефтепродуктов из России в Абхазию

© Sputnik / Евгений Одиноков
Новости
Получить короткую ссылку
112 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102427/17/1024271728.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20191202/1028926348/Putin-utverdil-uproschenie-postavok-nefteproduktov-iz-Rossii-v-Abkhaziyu.html

Госдума России ратифицировала протокол об изменении соглашения с правительством Абхазии о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов 14 ноября 2019 года.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию протокола об изменении соглашения с правительством Абхазии, который касается отмены декларирования поставок нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Протокол предусматривает распространение практики отмены временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов по аналогии с Киргизской Республикой", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно протоколу, временные таможенные декларации на товары, которые не были вывезены, считаются неподанными.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Без издержек: что даст Абхазии новое соглашение с Россией о нефтепродуктах

Как ранее рассказывал и.о. замминистра экономики, согласно новым правилам Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов по сниженной цене без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками.

По двустороннему соглашению о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов, к примеру, в 2019 году Абхазия может завезти из России без оплаты вывозных таможенных пошлин 46 тысяч тонн АИ-92, 13 тысяч тонн АИ-95, 20 тысяч тонн дизельного топлива, семь тысяч тонн битумного топлива. В случае если Абхазия не укладывается в квоты, то они повышаются на следующий год по договоренности сторон.

Протокол об изменении соглашения между правительством России и правительством Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года был подписан в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Визит "Князя": российский круизный лайнер в Абхазии
США теряют союзников перед саммитом НАТО в Лондоне
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться