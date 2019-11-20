Гулиа об упрощении поставок нефтепродуктов в Абхазию: ушли от рисков подорожания топлива

Заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулиа в эфире радио Sputnik рассказал, в чем суть соглашения о режиме торговли в области поставок нефтепродуктов из России в республику.

"Необходимость изменения соглашения вызвана тем, что и российская, и абхазская сторона пытаются совершенствовать свои отношения. Практика показала, что в этом плане есть куда стремиться", - отмечает Гулиа.

По его словам, объем топлива, который не облагается ввозной пошлиной в России, сохраняется. К примеру, 92-й бензин на 2019 год был зафиксирован в максимальном объеме 46 тысяч тонн.

"На практике этот механизм работал так: крупный поставщик идет в Минэнерго России, а их может быть сколько угодно, и заявляет, что хочет ввозить в Абхазию нефтепродукты без уплаты вывозной таможенной пошлины в Российской Федерации. Минэнерго разбивает этот объем на всех этих претендентов. За каждым закрепляется его объем. После этого все эти претенденты подавали в Федеральную таможенную службу России временную таможенную декларацию на весь закрепленный за ними объем. До конца года по этой таможенной декларации у каждого из них была возможность в течение года выбирать свою квоту. Несовершенство было в том, что закрепить мог я за собой 10 тысяч тонн, а вывезти тысячу. А так как все 46 тысяч тонн были распределены, новому игроку, который бы захотел ввозить топливо в Абхазию, ответили бы, что ввозить топливо можно уже с уплатой вывозной таможенной пошлины. Он мог бы ввозить, но цена у него бы увеличилась, и он становился бы неконкурентоспособным. Это все вело к рискам, что мы не выбирали бы свою квоту в течение года, Абхазия не дополучала бы нефтепродукты по льготной цене, но в республику заходили бы нефтепродукты, которые приходилось бы продавать дороже", - объяснил Заур Гулиа.

Таким образом, благодаря ратифицированному в Госдуме России протоколу, временное таможенное декларирование не будет приниматься в отношении нефтепродуктов.

"Теперь никто никаких дополнительных подквот получать не будет. Будут фактически везти в Абхазию нефтепродукты, на границе с российской стороны они будут механически считаться, кто бы их не завозил. То есть мы свой дешевый объем будем забирать без рисков", - рассказал замминистра экономики.

Госдума России ратифицировала протокол об изменении соглашения с правительством Абхазии, который касается отмены декларирования поставок нефтепродуктов, сообщает РИА Новости.

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